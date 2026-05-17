【モデルプレス＝2026/05/17】女優の畑芽育と志田未来が、W主演を務める「エラー」（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜よる10時15分〜）のクランクアップを迎え、コメントが発表された。【写真】23歳美人女優「大人っぽくて印象違う」素肌輝くノースリドレス姿◆畑芽育＆志田未来、W主演ドラマ「エラー」約2ヶ月間にわたる撮影を終えて主演の畑、志田が2人揃って撮了を迎えた。スタッフから花束が手渡され、“間違えないように生