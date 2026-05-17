西武鉄道の主要路線といえば、西武池袋線と西武新宿線である。西武池袋線は、池袋駅という大ターミナルを起点とし、飯能へ、列車によっては西武秩父へ向かう路線となっている。特急「ちちぶ」「むさし」にはデザインも美しく車内も快適な001系「Laview」が使用され、東京メトロ有楽町線や副都心線にも乗り入れる。いっぽう、西武新宿線は、西武新宿駅というこの路線のみのターミナルが起点である。近くには日本最大級のターミナル