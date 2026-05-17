北九州市で17日、地域の消防団員たちが消火活動の技術を競う大会が開かれました。北九州市小倉北区の北九州市訓練研修センターで開かれた大会には、市内各区の消防団を代表して7チーム35人が出場しました。競技では、チームごとにポンプ車からホースをつなぎ合わせてのばし、火元に見立てた的に放水して倒すまでの速さや、動作の正確さなどを競いました。参加した団員たちは、互いに声を掛け合いながら連