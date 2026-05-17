２０２５年前期のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」に出演していた女優の鳴海唯が２８歳の誕生日を迎えた。鳴海は１６日に自身のインスタグラムを更新し、「２８歳になりましたいつも応援してくださり本当ありがとうございます。これからも素敵な作品をお届けできますようにどうぞよろしくお願いしますっ」と、感謝の気持ちをつづり、意気込みを語った。この投稿には「２８歳おめでとう御座います」「これからも応援し