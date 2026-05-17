◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１７日・甲子園）広島のドラフト１位・平川蓮外野手が体調不良のため欠場する。同時に出場選手登録を抹消された。打率１割８分７厘と調子が上がらず、最近の出場４試合は１３打数１安打で７三振。１５、１６日の阪神戦は出番がなかった。不振にアクシデントも重なり、再調整が決まったとみられる。