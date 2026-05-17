■これまでのあらすじ外出先で男性と一緒にいる嫁を見かけた義母。嫁は娘を義実家に預けて、パパ活をしていた。義母が証拠写真とともに嫁を問い詰めると、悪びれることもなくあっさり認める。「家族に隠れてすることじゃない」と叱る義母に、嫁は「花音のため」だと言い張るが…。【義母 Side Story】雪乃さんはその日花音ちゃんを迎えに来ませんでした。もう隠しておくのは難しい…。そう判断した私は、息子についに連絡をしまし