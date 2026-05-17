©️ABCテレビ 今夜10時15分（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）より畑芽育＆志田未来がW主演を務めるドラマ『エラー』の第６話が放送される。 前週（5月10日）の放送で、ついにユメが未央に真実を告白。同じ頃、近藤紗枝（菊川怜）も、娘・さくら（北里琉）が捨てたユメの手紙を読み、事の全容を把握。さらには、中田太郎（坂元愛登）までも、ユメと佐久間健司（藤井流星）が美郷の死に関わっていること