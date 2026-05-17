元TOKIOの松岡昌宏（49）が17日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。疲れている時によく見る夢を明かした。リスナーから「よく見る悪夢ありますか？」という質問が寄せられた松岡は「あるね。高校が大変だったんですよ、通うのが。だから高校の時の夢を見る。“うわー学校行かなきゃ”っていうあの大変さ。それは今でもたまに見るかな」と明かした。さらに「年に1、2回、多けりゃ3、4回、この夢を見