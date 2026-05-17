【明治安田J1百年構想リーグ】横浜F・マリノス 0−1 柏レイソル（5月16日／日産スタジアム）【映像】マリノスDFの「非紳士的タックル」横浜F・マリノスのDF加藤蓮が見せたワンプレーをきっかけに、スタジアムから大きなブーイングが飛んだ。横浜FMは5月16日、明治安田J1百年構想リーグの第17節で柏と対戦。左サイドバックでスタメン出場した加藤は、1点を追いかけていた85分に物議を醸す行動を起こしてしまう。柏のFW細谷真