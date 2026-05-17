将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負が5月17日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で第4局2日目の対局が行われている。正午になり、2日目の昼食休憩に入った。藤井名人のストレート防衛と自身初の4連覇がかかる注目の大一番は、本格的な戦いへと進んでいる。【中継】藤井名人VS糸谷九段 注目の第4局（生中継中）先手番の藤井名人が雁木、後手