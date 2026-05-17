フロジャポンが運営する「FLO＜プレステージュ＞」は、2026年5月14日から、季節のプレミアムタルト第2弾「〜メロン〜」をはじめとした、初夏の新作スイーツを販売しています。旬のメロンと彩り豊かなフルーツの共演「季節のプレミアムタルト」シリーズ第2弾は旬のメロンをフィーチャー。厚焼きのタルト型を使い、店内のオーブンでじっくりと香ばしく焼き上げたシュクレ生地に、チーズとプリンを合わせた特製アパレイユを流し込んで