◆■「一番大事にしていることはコンシステンシー」 MLBのロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が、2025年1月にドジャースと契約を結んだ前日、同じロサンゼルスを本拠地とするレイカーズのクリプトドットコム・アリーナを訪れた。そこには、デンバー・ナゲッツ戦前のシュート練習に励むレイカーズの八村塁の姿があった。佐々木はサイドラインから八村の練習を見てい