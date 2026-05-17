ABCテレビ・テレビ朝日系で放送中のドラマ『エラー』でW主演を務めている畑芽育と志田未来がクランクアップを迎えた。 参考：畑芽育、主演ドラマは“楽しく、和やかに”がモットー「ありがたみや初心はずっと忘れずに」 本作は、ある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と、その死により生きる意欲を失ってしまった女性の一人娘・未央（志田未来）が、真実を知らないまま友情を育んでいくヒューマンサ