岡山市北区の旭川荘でけさ（17日）、ボランティアによる清掃活動が行われました。 【写真を見る】旭川荘でボランティアによる清掃活動約630人が参加岡山南ロータリークラブ【岡山】 清掃活動は、岡山南ロータリークラブが社会奉仕活動の一環で毎年行っているものです。今年は、クラブの会員やその家族、旭川荘の職員など約630人が参加。施設周辺の花壇や川沿いで雑草を刈り取ったり落ち葉を拾ったり