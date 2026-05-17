※2025年11月撮影トップ画像は流山市市野谷の天神社。右につくばエクスプレスの高架橋、車窓からも神社が見えます。社名碑は天神社。歴史のある神社ですが、樹木がほとんど無い真新しい境内。筆者も経験したコトの無い風景です。※2025年11月撮影地元である市野谷自治会のサイトに「天神社本殿は令和5年（2023年）から移転工事が始まる」という記事がありました。1年かかったとして2024年に現在の形になったと考えれば良いのでしょ