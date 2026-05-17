北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバー発表から一夜明けた５月16日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第17節の浦和レッズ対FC東京が行なわれた。注目は、５大会連続でＷ杯出場を射止めた長友佑都だったが、この日はベンチスタートで出番はなし。キャプテンの室屋成や若い佐藤龍之介らがチームを引っ張った。EASTで２位のFC東京は序盤からアグレッシブにゴールに迫った。35分にはリスタートから稲村隼翔のヘ