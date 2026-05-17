デビュー3周年を迎えたBMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL。彼らが5月17日に『THE FIRST TAKE』で披露した「Only You」、「Get Up And Dance」の音源の配信をスタートさせた。 ■2曲はいずれも2ndアルバム『Banquet』収録曲 MAZZELは、4月8日に2nd Album『Banquet』をリリース。Billboard JAPANダウンロード・アルバム・チャート“Download Albums”およびオリコン週