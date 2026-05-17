ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地でのカブス戦に「2番一塁」で先発出場。3回裏の第2打席に16号ソロ、5回裏の第3打席に17号2ランを放ち、ア・リーグ本塁打ランキング単独トップに浮上した。 ■ア・リーグ本塁打王争いを牽引 メジャー1年目から量産態勢を築き、本塁打王争いに加わっている村上。カブス戦では、自身初となるメジャーでの1試合2本塁打を記録した。3回裏、