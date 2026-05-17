苫小牧市で段ボールに火をつけてアパートの壁を燃やしたとして男が逮捕されました。苫小牧では不審火が相次いでいて警察が関連を調べています。苫小牧市表町3丁目の電話ボックスで(2026年)今月(5月)15日午後1時ごろ電話帳などが焼ける火事がありました。（ON消火活動をした人）「電話ボックスから火がワーッと 燃えているのが見えたバケツに水組んですぐ消火活動したが2杯くらいかけて消えた」苫小牧市内では(5