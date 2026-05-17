2026年5月15日、韓国メディア・エクスポーツニュースは、米MLBドジャースで大活躍する大谷翔平の両親の「変わらぬ暮らしぶり」が話題になっていると報じた。報道によると、大谷の母・加代子さんは岩手県内の焼肉店で約17年間パート勤務を続け、息子がメジャーリーグを代表するスター選手となった後も働き続けていた。父・徹さんも長年会社勤めを続け、16年に定年退職した。特に注目を集めているのは、大谷が両親に新居の建設やリフ