腕時計および香り製品などを扱うウエニ貿易（東京都台東区）は、特撮ドラマ「仮面ライダーアギト」とスイスの時計ブランド「Tendence（テンデンス）」がコラボレーションした腕時計「TG046015」を世界125本限定、2026年5月22日に全国の時計専門店およびインターネット通販などで発売する。それに先だち、各店舗で予約受付を行っている。25周年記念ロゴとシリアルナンバーを裏蓋に刻印同作の放送開始25周年を記念した特別モデルが登