NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。楽天は古謝樹投手の登録を抹消しました。古謝投手は前日16日のソフトバンク戦に今季7度目の先発登板。2回に1アウト満塁のピンチを招くと、犠牲フライで1失点。3回にも失点しますが、4回からは安定感を取り戻し6回7安打2失点で今季初勝利を挙げました。古謝投手は今季ここまで7試合に登板し1勝3敗、防御率4.00の成績となっています。