WHO（＝世界保健機関）のテドロス事務局長は17日、アフリカ中部のコンゴ民主共和国で発生しているエボラ出血熱について、「公衆衛生上の緊急事態」を宣言しました。コンゴ民主共和国では、東部イトゥリ州を中心にエボラ出血熱の感染が確認されていて、WHOによりますと、16日までに80人が感染の疑いで死亡したということです。これまでに感染が確認されたのは8人、感染の疑いは246人で、隣国ウガンダでもコンゴ民主共和国からの渡航