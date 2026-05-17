熊本県人吉市にある球磨焼酎の蔵元、「繊月酒造」で、焼酎や料理が楽しめる「繊月まつり」が開かれています。 この「繊月まつり」は地域に恩返しをしようと従業員の発案で始まり、今年で37回目です。 きょう(5月17日)は天気にも恵まれ、朝から多くの人が訪れています。 会場では原料の違う焼酎などが振る舞われ、訪れた人たちは焼酎を片手にアユの炭火焼きなどを味わっていました。 また繊月酒造のコマーシャルに出演し