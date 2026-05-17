TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが17日に更新され、第1シーズンに登場したキャラクターとみられる人物のイラストが公開された。これで19日連続で、説明が一切ない“意味深投稿”が続いている。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は国際テロ組織テントのリーダー・ノゴーン・ベキと思しきイラスト。前作の最終回ではバルカ共