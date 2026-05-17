女優でタレントの岡田結実と超特急・村田祐基がダブル主演するドラマ「アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件」が17日、縦型ショートドラマプラットフォーム「ReelShort」で配信された。1話1分程度で全61話となる。人気アイドルの夫（村田）を支え続けてきた妻（岡田）の大逆転劇を描く。女性マネジャー（岸明日香）と不倫関係にある夫から冷遇されている妻は、事故でおなかの子供も失い、どん底へと突き落とされる。だが、大