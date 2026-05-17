ホワイトソックスの村上宗隆選手がリーグトップに立つ2打席連続ホームランを放った。ホームラン数、リーグトップのジャッジ選手を1本差で追う村上選手はカブス戦の第2打席。高く上がった打球は左中間スタンドへ。7試合ぶりの16号ホームランでリーグトップに並んだ。勢いは止まらず第3打席では右中間へ。メジャー移籍後初となる2打席連続の一発は17号ツーラン。ホームラン数はリーグ単独トップに立った。