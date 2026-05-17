栃木県上三川町の住宅で住人の女性が強盗に襲われ殺害された事件で、警察は指示役とみられる男を羽田空港で逮捕しました。この事件は、5月14日、栃木県上三川町の住宅で、住人の富山英子さんが胸などを刺されるなどして殺害され、駆け付けた息子2人がケガをしたもので、警察は16日までに、神奈川県相模原市の男子高校生を含むいずれも16歳の少年4人を強盗殺人の疑いで逮捕しています。警察は、この4人が実行役で、SNSで実行役を募