Photo: Yuhei Tokimatsu 2025年7月29日の記事を編集して再掲載しています。ちょっと外で休もうと思っても、座る場所がない。公園のベンチは、濡れていたり、硬かったり、汚れていたり。フェスや登山もできれば直接地面には座りたくないし、カフェの椅子も固くてツラい、なんてこともある。そんな悩みを、たった38gのFIELD RECORD「フォールディングヒップマット」（税込3,300円）が解決して