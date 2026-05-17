スポルティングの守田英正がラストマッチで涙今季限りでの退団が決まっているポルトガル1部スポルティングのMF守田英正がラストマッチでサポーターからのスタンディングオベーションを受け、涙を見せた。31歳の守田は2022年に同じポルトガルのサンタ・クララからスポルティングへ移籍。4シーズンに渡って名門クラブで主力として活躍。2度のリーグ制覇を経験した、今季はチャンピオンズリーグで準々決勝まで勝ち進む快進撃を支