本拠地カブス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場。5回に2打席連続となる17号アーチを放つなど、3打数2安打2本塁打3打点で、8-3の勝利に貢献した。メジャーでは移籍後初の1試合2発。本塁打を打つ前、行われていた“儀式”が中継で脚光を浴びていた。3回1死走者なしの第2打席で左中間席へのソロを放っていた村上。続く5回の第3打席には、打球速度1