陸上セイコーGGP陸上のセイコーゴールデングランプリ（MUFG国立競技場）は17日、男子3000メートルで26歳・森凪也（Honda）が7分38秒98の日本新記録を樹立し、優勝した。従来の大迫傑が持っていた7分40秒09を12年ぶりに塗り替え、会場から歓声が沸き起こった。国立競技場で日本新記録が誕生した。海外勢も参戦したハイペースの展開で、森は2位の井川龍人、3位の柴田侑と接戦を繰り広げながら先頭でゴール。大迫が2014年9月に