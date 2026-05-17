今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんがキッチンで見せた珍行動。蛇口から出る水が気になった猫ちゃんはシンクに接近。そのとき、おもしろい行動をとったみたいです。投稿はThreadsにて、1.6万回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちの注目を集めました。 【動画：蛇口から出る水が気になる猫→シンクに移動しようとした次の瞬間…予想外の『橋ができあがる瞬間』】 猫が橋になる様子