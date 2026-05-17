めくれかかっていたふすまを放置していたら、猫が2週間かけて工事をして…？懸命に頑張る後ろ姿が可愛すぎると、反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で13.5万再生を突破し、「こーやって見守るぐらいの広い心の飼い方が1番健やかww」「あらまぁwwここまでやられちゃ、怒れませんねww」といった声があがりました。 【動画：破れかけた『ふすま』を放置していたら、ネコが…２週間後の『衝撃的な