ボブが伸びてきて少し重たく感じたり、変化が欲しくなったりしたときは、ショートボブにチャレンジしてみませんか？ 首元をすっきりと出したショートボブなら、品の良さを保ちつつ軽やかな垢抜けスタイルを手に入れられるかも。今回は大人世代が取り入れやすく、一気に今っぽくなれるようなショートボブをご紹介します。 メリハリのある丸みシルエット グレージュカラーをのせてクー