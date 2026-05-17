猫がからかっているときに見せるサイン4つとその心理 猫がからかうときは必ず相手の注意を引くことから、これらの行動は信頼した相手にしか見せません。 賢い猫ほど、いろいろな「からかい方」を試します。次のような行動が見られたら、猫があなたを操作して楽しんでいるサインかもしれません。 1.わざと物を落として反応をうかがう 猫がこちらをチラチラ見ながら、テーブルや棚の上の小物を前足でジリ