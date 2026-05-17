子どもの様子に変化を感じたとき、「このままで大丈夫かな」と迷うことはありませんか？ 特に家での姿だけを見ていると、気になる行動が大きく見えたりするものです。今回は、筆者が娘の児童精神科受診をきっかけに、自分の捉え方が変わったエピソードをご紹介します。 気になり始めた、家での様子 小学校に入ってから、娘の様子が気になる場面が増えました。 落ち着きがなく、かんしゃくや感情の波も大きい。人との距