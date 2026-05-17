記事ポイント株式会社教育と探求社が2026年度の探究学習プログラム「クエストエデュケーション」の提供を開始します。2025年度は全国41都道府県・400校・約8万2千人が取り組み、累計約64万人の児童生徒が参加しています。2026年度版は問い探究・企業探究・起業家・進路探究・社会課題探究の全14プログラムで構成されます。 教育と探求社が、全国の中学・高校に向けて2026年度の探究学習プログラム「クエストエデュケー