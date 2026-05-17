西日本の地方新聞7社が連携し、地域の魅力を発信する「『ふるさとの光』発見プロジェクト」の記者発表会が11日、神戸市内で開かれた。2024年に始まった同プロジェクトは、第2クールとなる今回から西日本新聞社が加わり、新たなスタートを切る。その第1弾の舞台には、兵庫県赤穂市が選ばれた。同プロジェクトは、人口流出や高齢化などの課題を抱える地域の“光”を掘り起こし、交流人口の拡大や地域活性化につなげることを目的