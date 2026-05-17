記事ポイントELEMOsが「自治体・公共Week 2026」内の「第2回 地域福祉EXPO」に出展しますハイエンドモデル「ELEGRAN G-class」の実車が本邦初公開されます免許不要の特定小型四輪4モデルが東京ビッグサイトのブースG12-62に展示されます ELEMOsが、東京ビッグサイトで開催される「自治体・公共Week 2026」内の「第2回 地域福祉EXPO」に出展します。ブースG12-62では、4月に発表されたハイエンドモデル「ELEGRAN G-class」を含