記事ポイントWEF技術開発株式会社が、低温生物酸化減容装置・Hi-Mimosa(ミモザ)を開発します。40〜60℃の低温域で、食品残渣、汚泥、肉、油脂などの有機物を脱臭・乾燥・分解します。2026NEW環境展では、東京ビッグサイト東3 A301のWEFブースで説明が行われます。 活性酸素利用技術開発を手がけるWEF技術開発から、有機物処理向けの新システムが登場します。低温生物酸化減容装置・Hi-Mimosa(ミモザ)は、乳酸菌酵素と触媒を組