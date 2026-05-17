米カリフォルニア州オークランド発のサウスウエスト航空便が、1時間以上の遅延を余儀なくされた。客室乗務員が座席に座っていた「ベボップ」という名のロボットに気づいたことが原因という異例の事態が話題となっている。 【写真】ようやく飛行機から降りてきたベボップ心なしか疲れているように見える!? 「エリート・イベント・ロボティクス社」によって開発された身長約120センチ、重さ70ポンド（約32キロ）