記事ポイントPost@netで立命館大学のRINCと連携した共創プロジェクトが実施されます。11人の学生が31パターンのオリジナル絵馬テンプレートを制作します。2026年度のPost@netユーザー登録受付が始まっています。 京都電子計算が提供する受験生向けポータルサービス「Post@net」で、立命館大学のRと連携した共創プロジェクト「受験生の願いを彩るデジタル絵馬」が実施されます。学生が制作した31パターンのオリジナルテンプレ