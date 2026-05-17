社会的な生活を送る上で不可欠、でも目に見えない概念「時」。時をテーマとした企画展「時を知りたい 〜時をはかる・表現する」が大阪市立科学館（大阪市北区）で開かれている。時の測定方法や表現の歴史などにまつわる貴重な資料を紹介、先人たちの知恵と工夫をひもとく内容だ。明石市立天文科学館（兵庫県明石市）との共同企画。大阪市立科学館（大阪市北区）明石市立天文科学館（兵庫県明石市）同館提供大きな見どころは、