記事ポイント京都のカジュアルイタリアンレストラン「ダニエルズ」が、年4回の「Daniel’sパスタコンクール」を実施しています。第一回グランプリの「駿河湾産桜エビと空豆のスパゲッティ」は、全店舗のグランドメニューとして3か月間販売されます。グランプリパスタは販売開始から1か月で累計580食以上を記録しています。 京都のカジュアルイタリアンレストラン「ダニエルズ」が、スタッフ参加型の商品開発企画「Daniel’sパ