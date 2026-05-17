記事ポイント小峰無線電機が「第3回SPEXA -【国際】宇宙ビジネス展-」に出展します。GNSSユニット「RJHelical-01」は、ヘリカルアンテナと受信チップを一体化した参考出展品です。L1、L2受信に対応し、u-blox社製ZED-F9Pを内蔵した30gの小型軽量設計です。 小峰無線電機が、2026年5月27日(水)から東京ビッグサイトで開催される「第3回SPEXA -【国際】宇宙ビジネス展-」に出展します。ブースでは、新たに開発したGNSSユニット