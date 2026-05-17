ブラウザ操作を自動化するにはPlaywrightやSeleniumを使って操作手順を細かく指示する必要がありました。そこでLLMが画面内容を判断し、自然言語の指示からクリック・入力・検索を実行できるオープンソース「Browser-Use」が公開されています。Browser Use - The way AI uses the internethttps://browser-use.com/browser-use/browser-use: Make websites accessible for AI agents. Automate tasks online with ease.https://git