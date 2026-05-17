記事ポイント四天王寺大学と株式会社篠原陸運が、野外音楽フェス「第3回ハビキノソニック2026 in 篠原陸運」を2026年5月24日に開催します。四天王寺大学の学生、Last Star、ヒロダンスカンパニー、THE MONKEY BIRDなどが出演します。入場無料で、チョーヤフーズ株式会社の和菓子「CHOYA梅結」が来場者先着300名に無料配付されます。 大阪府羽曳野市で、地域と大学、地元企業がつながる野外音楽フェスが開催されます。四天王寺