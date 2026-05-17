モデルで女優の冨永愛が16日にInstagramを更新。出産直後の近影を公開すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】ベビーカーのそばで佇む冨永愛「産後太りとは無縁ですね」7日にInstagramで第2子出産を報告していた冨永が「久しぶりの遠出」と投稿したのは10日に撮影されたオフショット。写真には、波打ち際を歩く冨永の姿と、ベビーカーが収められている。投稿の中で彼女は「裸足で砂浜を歩く感覚がどこか愛おしくて夏が