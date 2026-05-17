歌手・西野カナ（３７）が、美脚が印象的なミュージックビデオのオフショットを公開した。西野は１６日、自身のインスタグラムを更新。「ＭＶのオフショット」と記し、ミニ丈のワンピースを着たショットをアップした。この投稿には、「ななめマエガミーー」「ギャルギャル懐かしくて可愛い」「ベリーキュート」「カナやん最高すぎる」「とってもお似合いで可愛い」「かわいすぎ」「小顔ポーズ可愛すぎる〜〜！！眩しいぐら